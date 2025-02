Manuel de Gouveia Mendes

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmão, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, presente e ausente, participam o falecimento do seu querido pai, sogro, avô, bisavô, irmão, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada Dom João V, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, São Vicente, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu querido parente, prestando-lhe assim a sua última homenagem.

Na próxima quinta-feira (27/02), pelas 18:30 horas, na referida Igreja, haverá missa de 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

São Vicente, 22 de fevereiro de 2025