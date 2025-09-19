Manuel de Gouveia

Sua esposa Maria Idalina de Freitas da Silva e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido e parente, natural de Santo António da Serra, e residente que foi ao Caminho da Rentroia, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida capela, pelas 11:30 horas.

Terça-feira (23/09/2025), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial da Boa Nova, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Renova os agradecimentos à equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do 8.ºandar do serviço de Hemato-Oncologia e ao Hospital de Dia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma atenciosa com que cuidaram do seu familiar.

São Martinho, 19 de setembro 2025