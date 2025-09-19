MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

19-09-2025
Manuel de Gouveia
Manuel de Gouveia
Faleceu
  • Freguesia| Funchal

Sua esposa Maria Idalina de Freitas da Silva e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido e parente, natural de Santo António da Serra, e residente que foi ao Caminho da Rentroia, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida capela, pelas 11:30 horas.

Terça-feira (23/09/2025), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial da Boa Nova, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Renova os agradecimentos à equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do 8.ºandar do serviço de Hemato-Oncologia e ao Hospital de Dia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma atenciosa com que cuidaram do seu familiar.

São Martinho, 19 de setembro 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas