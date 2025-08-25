Manuel de Freitas Roque

Sua esposa Teresa de Gouveia, seu filho Ricardo Roque e sua esposa Annie, seus irmãos: João, Maria José e Fátima, seus cunhados, sobrinhos, tios, primos, demais família e amigos, participam com profundo pesar o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, parente e amigo, residente que foi à Rua das Cruzes, freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente todas as manifestações de pesar e a todos aqueles que nos acompanham neste momento de dor, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 29, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

A família endereça um profundo agradecimento aos Bombeiros Municipais de Machico, aos profissionais de Saúde do Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Machico, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Neurocirurgia, do 7º Andar-Poente, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela dedicação, carinho e apoio ao seu familiar.

Funchal, 25 de agosto de 2025