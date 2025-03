Seus filhos, Artur Nélio Andrade Leça, esposa e filhos, Fernando Constâncio Andrade da Silva Leça, esposa e filho, Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça, filhos e restantes familiares, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente no Arco da Calheta, freguesia do Arco da Calheta e concelho da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje quinta-feira saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, Arco da Calheta, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério do Arco da Calheta para jazigo no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que acompanhem e participem através das suas manifestações de carinho, apoio, orações, e presença nas eucaristias e no funeral.

A família informa que a missa de 7.º dia após a sua partida e do encontro definitivo com Deus será realizada no sábado dia 22 de março pelas às 16:30 horas, na Igreja de São Brás – Arco da Calheta, agradecendo antecipadamente a todos quantos possam participar nesta eucaristia.

A família também agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Assistentes Operacionais, Pessoal Administrativo do Centro de Saúde da Calheta, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Hospital dos Marmeleiros, a Associação Humanitária dos Bombeiros da Calheta, as Assistentes Domiciliares da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, pela dedicação e profissionalismo dedicados ao seu familiar, a sua cuidadora Isabel Ferreira Silva, por todo o apoio prestado, bem como a todos familiares e amigos que o apoiaram neste momento de despedida.

A todos, a família expressa a sua mais profunda e sincera gratidão!

O Partido Social Democrata participa o falecimento do Dr. Manuel da Silva Leça, Ex-Presidente da Assembleia Municipal da Calheta, Ex-Presidente da Câmara da Calheta e Distinto Militante do PSD, na qual endereça as sentidas condolências a família enlutada, sua jornada na terra chegou ao fim, mas a...