Sua esposa, filha, filhos, neta, neto, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel da Conceição Alves de Sousa, natural do Caniçal e residente em Machico.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 22 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 14:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 25 de janeiro, na Igreja Matriz de Machico, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 21 de janeiro de 2026