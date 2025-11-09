Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Cevada, natural da freguesia de Santo António e residente em São Gonçalo, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, domingo, dia 09 de novembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas na capela do cemitério de Santo António, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 9 de novembro de 2025