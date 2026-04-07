Sua esposa, filha, genro, netos, irmãs, irmão, cunhada, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Cesário Goês Caldeira, natural de São Jorge, Santana e residente na freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 07 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 13:30h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, segunda-feira, dia 13 de abril, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal, pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 7 de abril de 2026