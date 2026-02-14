Sua esposa Maria Moniz, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Calaça Vidinha, natural e residente na freguesia do Caniçal.

O funeral realizar-se-á amanhã, domingo, dia 15 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 10:30h e as 11:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quinta-feira, dia 19 de fevereiro, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Caniçal, 14 de fevereiro de 2026