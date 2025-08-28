Seus filhos Manuel Abreu e José Abreu, filha Maria Abreu, noras, genro, netas, neto, bisneta, bisneto, irmão, cunhada, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Álvaro de Abreu, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 13:30h e as 14:30h, saindo de seguida em cortejo em direção à Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família informa que sairá um autocarro junto da Escola de São João, após a celebração da missa, por volta das 16:00h, para as pessoas que assim desejarem acompanhar o cortejo fúnebre até ao cemitério, voltando depois ao sítio da partida.

A família agradece à Dra. Catarina Barradas e à enfermeira da unidade de cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada por todo o carinho, cuidado e atenção prestado ao seu familiar.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 31 de agosto, na Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Ribeira Brava, 28 de agosto de 2025