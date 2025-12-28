MADEIRA Meteorologia
28-12-2025
Manuel Alcídio Faria da Silva
Manuel Alcídio Faria da Silva
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Sua esposa Ana Maria de Barros, seus filhos Anita; José Angel; Charle; noras e genro, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Ponta da Cruz, Urbanização Centro Mar, São Martinho, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 29/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:15 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 03/01/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Funchal, 28 de dezembro de 2025

