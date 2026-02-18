Madalena Gonçalves da Costa Furriel

Seus sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho dos Pombais, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 18/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 22/02/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa do Lar do Porto Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua familiar

Porto Moniz, 18 de fevereiro de 2026