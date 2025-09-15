Lurdes Martins

Seus filhos: Maria José Martins Ferreira, seu marido e filhas, Lígia Martins Ferreira Diogo, seu marido e filho, Maria Ilda Martins Ferreira Canada, seu marido e filhos e Maria Alice Martins Ferreira, seu marido e filha, sua irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Vereda do Desembarcadouro (Paraíso), freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza, hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João de Almada, pelas 11:45 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal de Machico.

A família agradece antecipadamente às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo, Domingo, dia 21, pelas 09:00 horas, na Igreja Matriz de Machico.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais dos Hospitais Dr. Nélio Mendonça e Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Machico, 15 de Setembro de 2025.