Luíza D´Andrade

Com carinho e saudade de seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente á Rua da Praceta 24 de Julho (Sítio da igreja) Paroquia de Nossa Senhora do Remédios, Freguesia da Quinta Grande, Câmara de Lobos, mais se informa que seu fúneral se realiza nesta Sexta-feira,18/07/2025, saindo do Hospital Drº Nélio Mendonça, pelas 09:45 em direção á Capela da Vera Cruz onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada as 11:00 seguindo em cortejo fúnebre ate o lugar de seu eterno descanso no Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória da Sra. Luíza Andrade será celebrada na proxima Terça-feira, 22 de Julho de 2025, ás 19:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios.

A presença de todos os que poderem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Quinta Grande 18 de junho de 2025.