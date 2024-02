Luíz Nunes Pereira de Barros

Sua esposa, Teresa Vieira Bonito de Barros, seus filhos, Natália Jacinta Barros Bonito, esposo e filhos, Ana Maria Barros Bonito Vasconcelos, esposo e filhos, José Luís Barros Bonito e esposa, António Francisco Barros Bonito, esposa, filho e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, sobrinho, compadre, padrinho, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Estrada Regional 222, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:00 horas, encontrando-se em Câmara Ardente na Capela Mortuária da Igreja de Nossa Sr.ª da Piedade a partir das 14:00 horas, sendo celebrada a missa de corpo presente pelas 15:30 horas na Igreja Paroquial, prosseguindo-se a inumação no cemitério da freguesia. A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todas as equipas médicas, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do 3º Andar Poente do Hospital dos Marmeleiros, a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, ao Centro de Saúde dos Canhas, ao Serviço de Apoio

Domiciliário e a todas as assistentes, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava – Ponta Do Sol e de modo especial a Sr.ª enfermeira Gilda, a sua cuidadora Sr.ª Ana Branco e ao Ministro da Comunhão Sr.º Manuel Camacho, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar e a todos os familiares e amigos por todo o apoio recebido. A família também informa que haverá transporte, saindo das Eiras, passando pelo Carvalhal, Levada do Poiso Reta dos Canhas com destino a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, a partir das 14:30 horas para as pessoas que puderem participar no funeral,...