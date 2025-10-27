Suas filhas, genros, netos, bisnetas, bisnetos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Luísa Teixeira Marques, natural da freguesia do Porto da Cruz, residente que foi em São Gonçalo- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro.

O corpo estará em camara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, no período das 12.30h às 13.00h, sendo de seguida celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º Dia na sexta-feira, dia 31 outubro, pelas 19.00h na Igreja Paroquial de São Gonçalo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 27 de outubro de 2025.