Suas filhas, genros, netos, bisnetas, bisnetos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Luísa Teixeira Marques, natural da freguesia do Porto da Cruz, residente que foi em São Gonçalo- Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 27 de outubro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h na capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º Dia na sexta-feira, dia 31 outubro, pelas 19.00h na Igreja Paroquial de São Gonçalo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 26 de outubro de 2025.