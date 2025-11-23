Seus filhos, noras, neta, neto, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Luísa Catarina Sousa Gomes da Silva, natural da freguesia do Monte, Funchal e residente em Água de Pena, Machico.

O funeral realiza-se, hoje, domingo, dia 23 de novembro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 10:30h e as 11:30h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 25 de novembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 23 de novembro de 2025