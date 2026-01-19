Luís Sidónio de Nóbrega

Seu filho, Marco Nuno Severim Nóbrega, sua esposa e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao sítio do Caniço de Baixo, freguesia do Caniço.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Capela do Cemitério Novo do Caniço, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15,00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

Na próxima sexta-feira dia 23/01, pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja paroquial do Caniço.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz, 19 de janeiro de 2026