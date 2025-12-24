Sua esposa Fátima Perestrelo, filha, filhos, noras, genro, netas, netos, bisneto, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Luís Perestrelo de Vasconcelos, natural de Machico e residente na freguesia do Caniço, Santa Cruz.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 24 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 09:00h e as 10:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º Dia, domingo, dia 28 de dezembro, na Igreja Matriz de Machico, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 24 de dezembro de 2025