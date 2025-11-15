Lúcia de Jesus

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos e trineta, suas cunhadas, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Beco do Poço dos Grilos, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 15/11/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 10:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 23/11/2025, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 5.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do 2.º andar do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Quinta Grande, 15 de novembro de 2025