Suas primas, primos, tios, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Lúcia de Freitas Câmara, natural do Monte, Funchal, e Residente em Água de Pena, Machico.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 23 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, prosseguindo para inumação, no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 28 de janeiro, na Igreja Matriz de Santa Cruz, pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 23 de janeiro de 2026