Lourenço Eduardo dos Santos Coelho

Seus filhos, mãe, irmãos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Rua Raul Chorão Ramalho Arquitecto, Bloco 6-1º-P, freguesia de São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima sexta-feira (dia 09-01-2026) pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Nazaré, freguesia de São Martinho.

Funchal, 7 de janeiro de 2025