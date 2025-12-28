Lígia Maria Ornelas Gomes Espírito Santo

Seu marido Óscar Manuel Rodrigues do Espírito Santo, seus filhos: Cláudio Cristiano Gomes Espírito Santo, sua namorada e filho e Mafalda Maria Gomes Espírito Santo, seu pai Agostinho Freitas Gomes, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, avó, filha, irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima e parente, residente que foi ao Caminho da Terra Chã, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, após as cerimónias, para jazigo, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7.º dia, no próximo Sábado, dia 03, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia da Nazaré.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, em especial à Sr.ª Dr.ª Carolina Sales, enfermeiros e assistentes operacionais do 8º Piso-Nascente do Serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 31 de dezembro de 2025