Seus filhos, nora, genros, netos, nestas, bisneta, irmãs, cunhados, cunhadas e demais família participam, com profundo pesar, o falecimento da D. Laurinda Mendes que residiu na Estrada do Jardim da Serra nº 18.

Comunica-se que o funeral realizar-se-á no dia 16 de fevereiro de 2026, saindo do Hospital Particular do Funchal (HPM), pelas 10h00, para a Igreja de Nossa Senhora da Graça, onde será celebrada a missa de corpo presente às 11h00. Ademais será celebrada a missa do 7.º dia na próxima Sexta-feira, 20/02/2026, pelas 19h30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

A GESTO e seus colaboradores manifestam o seu pesar pelo falecimento da D. Laurinda Mendes, mãe de Agostinho Jesus e Dalila Jesus.

A família expressa um agradecimento especial à equipa da Urgência, bem como ao segundo e terceiro andares do internamento do HPM, pela dedicação, profissionalismo, carinho e cuidados prestados.

A família manifesta igualmente o seu profundo reconhecimento à cuidadora, pelo carinho e toda a sua dedicação.

Sairá um autocarro do Largo das Corticeiras às 09h45, com o seguinte itinerário: Caminho do Marco e Fonte da Pedra – Corrida – Chote – Foro – Estreito Câmara de Lobos.

Jardim da Serra, 16 de fevereiro de 2026