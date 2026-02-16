MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

16-02-2026
Laurinda Mendes
Há tristezas que só o coração compreende
  • Freguesia| Jardim da Serra

Seus filhos, nora, genros, netos, nestas, bisneta, irmãs, cunhados, cunhadas e demais família participam, com profundo pesar, o falecimento da D. Laurinda Mendes que residiu na Estrada do Jardim da Serra nº 18.

Comunica-se que o funeral realizar-se-á no dia 16 de fevereiro de 2026, saindo do Hospital Particular do Funchal (HPM), pelas 10h00, para a Igreja de Nossa Senhora da Graça, onde será celebrada a missa de corpo presente às 11h00. Ademais será celebrada a missa do 7.º dia na próxima Sexta-feira, 20/02/2026, pelas 19h30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

A GESTO e seus colaboradores manifestam o seu pesar pelo falecimento da D. Laurinda Mendes, mãe de Agostinho Jesus e Dalila Jesus.

A família expressa um agradecimento especial à equipa da Urgência, bem como ao segundo e terceiro andares do internamento do HPM, pela dedicação, profissionalismo, carinho e cuidados prestados.

A família manifesta igualmente o seu profundo reconhecimento à cuidadora, pelo carinho e toda a sua dedicação.

Sairá um autocarro do Largo das Corticeiras às 09h45, com o seguinte itinerário: Caminho do Marco e Fonte da Pedra – Corrida – Chote – Foro – Estreito Câmara de Lobos.

Jardim da Serra, 16 de fevereiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que achou do desfile de Carnaval?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas