Laurinda Figueira Pinto

Seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi à Vereda da Levada do Norte (Sítio da Marinheira), Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 08/02/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13:45, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério municipal da freguesia.

A família desta nossa irmã agradece à Sra. Chantal, à Sra. Chanteline e a todas as pessoas que possam participar no funeral desta nossa querida familiar. Mais informa que a missa de 7º dia será realizada na próxima Quarta-Feira, às 17:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Agradecimento ao Núcleo da Instituição de São Bento, Ribeira Brava.

Agradecimento à Segurança Social do Estreito de Câmara de Lobos, inclusive à Dra. Clara Vasconcelos e a todas as ajudantes, cuidadoras Sra. Letícia e Sra Maria.

Agradecimento ao Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos, Hospital Dr. Nélio Mendonça e toda a sua equipa, inclusive à Dra. Paula, ao Hospital dos Marmeleiros - 3º andar nascente, pela forma carinhosa que sempre trataram a nossa mãe, um agradecimento especial ao Dr. João Gaspar (Médico da Medicina Interna) e a todos os demais intervenientes. Um bem haja a todos.

Luto pela nossa mãe, nossa mãe era a luz que irradiava nossos corações, uma pessoa maravilhosa que sempre disparava sorrisos em qualquer momento da sua vida e em qualquer um de nós.

Temos muito orgulho na sua história de força e coragem e em tudo o que nos proporcionaste.

Mãe, serás sempre a nossa inspiração apesar de não estares fisicamente presente. Nós te amamos muito, jamais serás esquecida nossa mãe querida.

Sítio da Marinheira, 8 de fevereiro...