Participação

12-08-2025
Laurinda Fernandes
Laurinda Fernandes
Faleceu com 83 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seu esposo, filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmã, cunhado, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi ao Caminho do Estaleiro (Quinta de Santo António), Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 12/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo em cortejo fúnebre até ao cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Laurinda Fernandes será celebrada no próximo domingo, 17 de agosto de 2025, às 11:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A presença de todos os que puderem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Estreito de Câmara de Lobos, 12 de agosto de 2025

