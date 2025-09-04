Laurinda Coelho de Sousa

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao Caminho do Pasto, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação em jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7.º dia será celebrada na próxima quarta-feira, dia 10.09.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior (Socorro), no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos à direção, equipas médicas, enfermagem e auxiliares de ação médica da Residência Assistida Maria Aurora, por todo o apoio e carinho pela nossa saudosa parente.

Funchal, 4 de setembro de 2025