Laura Arlete Rodrigues Figueira

Sua sobrinha Maria Fátima Abreu Gomes, marido, Patrício Gomes e filhos, Duarte Gomes, esposa Margarida Faria, Luís Gomes e seus demais sobrinhos, cunhados, amigos, vizinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa tia, cunhada, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Rua Padre Pita Ferreira, freguesia de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, domingo 14 de Julho de 2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09h30 para a capela do Cemitério municipal de Câmara de Lobos, onde será presidida missa de corpo presente pelas 10:30h, após a qual prosseguirá para jazigo municipal no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Uma palavra de Apreço e de agradecimento muito especial à sua cuidadora, a Sra. Júlia Sá, pelo incansável profissionalismo, carinho e dedicação que teve para com a nossa saudosa querida tia Laura. O nosso muito Obrigado. Bem Haja.

Mais participam que na próxima quarta-feira dia 17 de Julho de 2024, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Capela da Imaculada Conceição, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 19:00 horas.

Câmara de Lobos, 14 de julho de 2024