Juvenal Floriano Gomes

Sua esposa Lucinda, suas filhas: Isabel, Marília e São, genro, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente na Estrada Comandante Camacho de Freitas nº440, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no dia 03-05-2026 (domingo) pelas 11h30 na Igreja Paroquial da Nazaré, na freguesia de São Martinho.

Funchal, 25 de abril de 2026