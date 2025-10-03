Sua esposa, Cândida Sousa, filha, filho, enteados, genro, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmã, irmão, cunhada, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Juvenal de Abreu da Silva, natural da Ribeira Brava e residente em Santa Maria Maior.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:30h e as 12:30h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 7 de outubro, na Igreja Paroquial do Socorro, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 3 de outubro de 2025