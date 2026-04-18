Júlia da Silva de Abreu

Seus filhos, netos, bisnetos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Comandante Camacho de Freitas, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 18/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 22/04/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 18 de abril de 2026