Participação

15-09-2025
José Velosa Fernandes
José Velosa Fernandes
Faleceu
  • Freguesia| Santa Cruz

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua das Levadas, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da capela do cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Capela, pelas 11:00 horas.

Sábado (20/09/2025), pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

São Martinho, 15 de setembro 2025.

