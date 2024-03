Sua esposa Maria de Fátima Sousa Correia Aguiar, seus filhos, genros, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 06, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todo o pessoal do Centro de Saúde de São Roque e do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram o seu saudoso familiar.

A comissão dos convívios do Batalhão de Caçadores 4913/73, que prestou serviço militar em Cabinda-Angola, participa o falecimento do veterano de guerra e membro desta comissão José Teodoro Gomes de Aguiar, presença, assídua nos nossos encontros.

Endereçamos à sua família as nossas sentidas condolências neste momento de profunda tristeza e dor.

Funchal, 1 de março de 2024