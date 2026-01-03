Sua esposa Lurdes Silva, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Ramiro Silva, natural e residente na freguesia de São Gonçalo, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 3 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 11:00h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 7 de janeiro, na Igreja Paroquial de São Gonçalo pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Funchal, 3 de janeiro de 2026