Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Plácido Rodrigues, natural da freguesia do Porto da Cruz e residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 04 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 08:30h e as 09:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 08 de outubro, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Igreja da Boa Nova), pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 4 de outubro de 2025