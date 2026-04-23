Com carinho e saudade de sua esposa, Maria Gorete de Andrade, seu filho, Alexander José Pestana de Andrade, e esposa, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente à Rua Dr. António Vitórino Castro Jorge N.º82, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quinta-feira, 23/04/2026, saindo do Hospital Dos Marmeleiros, pelas 14:00 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

O Supermercado Vera Cruz do Sr. Junveal Pinto e família, vem por este meio expressar o seu profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Pestana dos Santos, endereçando à família enlutada as suas mais sentidas condolências.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na proxima Quarta-feira, 29 de Abril ás 18:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 23 de abril de 2026.