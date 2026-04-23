José Paulo Ferreira

Sua esposa, filha, genro e neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Monumental, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 24/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 25/04/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 23 de abril de 2026.