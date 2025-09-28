MADEIRA Meteorologia
28-09-2025
José Moniz
José Moniz
Faleceu com 93 anos
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa, filha, filhos, nora, genro, netas, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, José Moniz, natural do Estreito de Câmara de Lobos e residente que foi na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á segunda-feira, dia 29 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, a partir das 13.00h.

Na referida capela, será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar na quinta-feira, dia 02 de outubro, pelas 18.00h na Igreja Paroquial dos Álamos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 28 de setembro de 2025

