Sua esposa Agostinha Matilde Vieira Rodrigues de Sá, sua filha Marta Encarnação Camacho Rodrigues, neto, irmão, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Rua Nova da Calçada, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sábado, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas, indo pela via rápida, para a capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá celebração da missa de corpo presente, pelas 11:30 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor.

Sábado (15/03/2025) pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece à equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do 7º andar-nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma extraordinária, atenciosa e profissional com que cuidaram do seu familiar, em especial as enfermeiras Beatriz e Carla, por todo o carinho e cuidado que sempre mostraram.

A Banda Municipal de Santa Cruz participa o falecimento do Sr. José Militão Camacho, pai da executante Sra. Marta Encarnação Camacho Rodrigues e marido da sócia Sra. Agostinha de Sá e informa que o seu funeral se realiza hoje, no Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá celebração da missa de corpo presente, pelas 11.30 horas. À família, endereça sentidas condolências.

Santa Cruz, 8 de março 2025