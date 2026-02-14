José Martins de Ascensão

Sua esposa, filhos, genros, noras, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Cerimónia Bíblica, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 14 de fevereiro de 2026