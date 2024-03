José Martins

Suas cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Lombada-paróquia da Lombada, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 14:15 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Sra. da Graça-Achada de Gaula, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em Jazigo Municipal, no cemitério da dita freguesia.

Haverá velório na referida Casa Mortuária, hoje terça-feira, pelas 13:15 horas.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que pelas 13:50 horas, sairá uma camioneta do bar Portas Vermelhas, passando pelo bar Campónio, Salão, Foca, sobe Gaula, com destino à Igreja Paroquial da Achada de Gaula, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral da sua saudosa parente, regressando ao local de partida.

No próximo domingo (31/03/2024), pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de N. Senhora da Graça-Achada de Gaula, haverá missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a quem se dignar participar nesta celebração eucarística.

Achada de Gaula, 26 de março de 2024