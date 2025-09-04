Seus filhos, nora, netas, netos, irmã, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Marques Teixeira, natural de Santana e residente no Monte.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 7 de setembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa..

Funchal, 4 de setembro de 2025