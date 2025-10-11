José Marcelino Alves de Nóbrega

Seus pais, José Virgílio Quintal de Nóbrega e Maria Helena Alves, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, irmão, cunhado, sobrinho, tio e parente, residente que foi ao Caminho das Regadinhas-Paróquia da Lombada, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sábado, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 11:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo depois para o cemitério municipal da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 09:30 horas.

Pelas 11:00 horas sairá um autocarro do antigo Bar do António Ferro-Boqueirão, Bar Campónio, Salão, passando pela Foca, com destino à Igreja e cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral do seu saudoso parente, regressando ao local de partida.

Domingo (19/10/2025), pelas 09:15 horas, na Capela de São Pedro-Paróquia da Lombada, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Santa Cruz, 11 de outubro de 2025