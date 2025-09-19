José Manuel Nunes

Sua esposa, sua filha, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Edifício Quinta da Torre, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 19/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na terça-feira, 23/09/2025, pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 1.º Poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Câmara de Lobos, 19 de setembro de 2025