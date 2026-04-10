Sua esposa Manuela Teixeira, filhas, filho, nora, genros, netas, netos, irmãs, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, José Manuel Moura Teixeira, natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, e residente que foi na freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, sexta feira, dia 10 de abril.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar no domingo, dia 12 de abril, pelas 11:30h na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 10 de abril de 2026