23-12-2025
José Manuel Fernandes Telo
Faleceu com 86 anos
  • Freguesia| maculado Coração de Maria

Sua esposa, filhos, noras, neta, netos, bisneta, bisneto, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Manuel Fernandes Telo, natural do Monte e residente na freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 27 de dezembro, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal, pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 23 de dezembro de 2025

