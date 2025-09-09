José Manuel Fernandes Paulino

Sua filha, Mariana Teixeira Paulino, sua mãe, Lucinda Alves Fernandes, suas irmãs e sobrinhos, sua companheira Andreia, seus tios e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, filho, irmão, tio, companheiro, sobrinho e parente, residente que foi ao sítio da Morena, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

No próximo sábado, pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja Matriz de Santa Cruz.

A família agradece muito reconhecida a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um reconhecido agradecimento à Sra. Dra. Mónica e a todas as equipas de enfermagem do serviço de Hemato Oncologia do 8º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos cuidados de saúde prestados ao seu parente, com inigualável saber e dedicação e pelo apoio dado à família. Bem-haja.

Santa Cruz, 9 de setembro de 2025