José Manuel Dias

Sua esposa Ivone José Vasconcelos Dias, seus filhos Vanda Dias e Telmo Dias, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua do Dragoal, Porto Santo, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 30/12/2025, pelas 12:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Porto Santo, 30 de dezembro de 2025