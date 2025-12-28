MADEIRA Meteorologia
30-12-2026
José Manuel Dias
José Manuel Dias
Faleceu
  • Freguesia| Porto Santo

Sua esposa Ivone José Vasconcelos Dias, seus filhos Vanda Dias e Telmo Dias, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua do Dragoal, Porto Santo, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 30/12/2025, pelas 12:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Porto Santo, 30 de dezembro de 2025

