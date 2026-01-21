José Manuel de Jesus Ferreira

Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi no sítio do Tanque, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 13:45 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 11:45 horas.

Sexta-feira (23/01/2026), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova os agradecimentos às equipas do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Clínica Nephrocare Machico, pela forma profissional e atenciosa com que cuidaram do seu familiar.

São Jorge, 21 de janeiro de 2026