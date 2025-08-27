José Manuel de Aguiar

Sua esposa Maria Alicinda e filho Francisco, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho da Barreira entrada 72, paróquia da Graça, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no dia 02-09-2025 (terça-feira) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 27 de agosto de 2025